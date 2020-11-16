عماد الدين حسين: الانتخابات شهدت مباراة في المال السياسي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن الملاحظات على انتخابات مجلس النواب في الجولتين الأولى والثانية، كانت شبه واحدة، مشيرًا إلى وجود مخالفات كثيرة لم تكن مؤثرة في العملية الانتخابية.

وأضاف حسين خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أصدر بيانا عقب نهاية الجولة من الانتخابات تحدث فيه عن بعض الشكاوى المتعلقة بانتهاك قواعد الدعاية والدخول برموز انتخابية، ومحاولة الدخول إلى اللجان وكسر الصمت الانتخابي.

وتابع، أن الملاحظة الرئيسة في هذا الصدد، حدوث تطور إيجابي داخل اللجان، ولم يعد هناك مشكلة، كما كان يحدث في الماضي مثل البطاقة الدوارة، وهذا إنجاز يحسب للنظام الانتخابي: "لكن المشكلة بره اللجان والطريق إلى اللجنة، ولم يعد متاحا للجميع بنفس النزاهة، وبدلًا مما كنا نشكو من تدخل الدولة الإداري في الانتخابات الماضية، خصوصا ما قبل 2011 أصبحت المشكلة في الطريق إلى اللجان، وأنا أقصد المال السياسي".

وأشار، إلى أن المال السياسي ليس قاصرًا على مستقبل وطن، بل كانت منتشرا في الغالبية، وهناك دائرة في الجيزة كان المرشحون من انتماءات مختلفة، وجميعهم طالتهم اتهامات استخدام المال السياسي: "بدأ يبقى في مباراة بين غالبية المرشحين في الانفاق الكبير جدًا في الانتخابات، وليس لدينا آلية واضحة بالنسبة إلى مراقبة الإنفاق".

وأردف، أن الانتخابات البرلمانية شهدت منافسات كثيرة جدًا، وعدد من المرشحين الآخرين غير المنتمين إلى مستقبل وطن، أنفقوا أموالًا كثيرًا، لافتًا إلى أنه تساءل في مقال سابق لهم عن مصادر تمويلهم: "قيل إن أحدهم أنفق 25 مليون جنيه، وبالتالي يجب أن يكون هذا الامر موضع مسائلة".