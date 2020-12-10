قالوا في وداع نبيل فاروق: "آخر أساطين المؤسسة العربية الحديثة للنشر"

"توفي إلى رحمة الله تعالى، والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان، إثر أزمة قلبية".. بهذه الكلمات القليلة أعلنت ريهام فاروق نجلة الكاتب الراحل، وفاة والدها، لتنهال بعدها عبارات المواساة والعزاء والنعي لـ"رجل المستحيل" الذي شكل أفكار جيل بأكمله.

ونعرض في السطور التالية أهم ما قالوه في وداع "فاروق".

إبراهيم عيسى: صاحب الكتابات الأنجح

وصف الإعلامي إبراهيم عيىسى، كتابات الراحل بأنها "الأنجح"، كما وصف رواياته بأنها "الأشهر"، ونعاه قائلا: "‏وداعا أخي وصديقي المبدع العظيم نبيل فاروق. عشت عمرك كله تدعو في كتاباتك الأنجح ورواياتك الأشهر وأعمالك الأبدع، كل شاب للحلم والسعي بالإرادة والعلم والعقل والإيمان بأن يكون رجل المستحيل ولم ندرك أنك أنت هو رجل المستحيل الذي يعيش بيننا".

آل الشيخ: أشهر كاتب عربي

أما المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، فقد وصف الكاتب الراحل بأنه "أشهر كاتب عربي في فن الرواية البوليسية، وقال: "وداعًا الدكتور نبيل فاروق.. أشهر كاتب عربي في فن الرواية البوليسية والخيال العلمي.. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.. جمعتني به صداقه وتناقشنا كثيرًا، وأهداني روايته الأخيرة التي ولدت فكرتها في جلسة عصف ذهني جمعتني به".

نبيل الحلفاوي: ولع جيل بأكمله

الفنان نبيل الحلفاوي، قال في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان ولع ابني الأصغر بسلسلة رجل المستحيل وبطلها لافتا ثم اكتشفت أنه ولع جيل كامل.. وكانت إحدى هداياي لابني أن مكنته من مكالمة معه.. وبدأنا صداقة تليفونية وعلى صفحات التواصل.. التقينا خلالها مرة في حوار تليفزيوني".

"إتربينا على رواياتك".. هكذا نعى الفنان أكرم حسني، الكاتب الراحل، موضحا: "رواياتك عاشت معانا لحد ما كبرنا. ربنا يرحمك ويصبر أهلك وحبايبك"، بينما قال الفنان أحمد السعدني: "الراجل ده بالنسبالي بيشكل جزء كبير جداً من طفولتي ومراهقتي و هو اللي حببني في القرايه ألف رحمه و نور".

صلاح عبدالله: ترك الطب ليصبح رجل المستحيل

في السياق، قال الفنان صلاح عبدالله: "ترك الطب ليصبح رجل المستحيل، الرهينة لإبداعات شكلت وعي جيل بأكمله وحببته في القراءة، الدكتور مكرم سحاب بيقولك اللي زيك مابيموتش لو تعرفوا قد إيه كان طيب ومتواضع ومحب للجميع ومحبوب من الجميع لن تكفوا عن الدعاء للراحل الباقي نبيل فاروق".

حمور زيارة: آخر أساطين المؤسسة العربية الحديثة للنشر

تأثير الكاتب الراحل خرج من حدود مصر، وامتد الحزن على رحيله إلى السودان الشقيق، حيث علق الروائي السوداني حمور زيارة، على رحيل "فاروق"، وقال: "برحيل نبيل فاروق تنطوي سنوات طفولتنا، ويعلن بذهابه غياب آخر أساطين المؤسسة العربية الحديثة للنشر، فقد رحل مؤسسها حمدي مصطفى، وراسم شخصياتها إسماعيل دياب، ومعلمنا أحمد خالد توفيق".

وأضاف "زيارة": "والآن يغلق رجل المستحيل الباب خلفه لتنتهي صفحات ملف المستقبل، ربما لهذا أورثني خبر موت نبيل فاروق شعور الطفل الذي وجد نفسه فجأة في الزحام دون أحد من الكبار الذين اعتادو الاعتناء به، ارقد في سلام يا رفيق صبانا الأول، ولتنزل على قبرك الرحمات".