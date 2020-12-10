وصول جثمان نبيل فاروق إلى مسجد طلعت مصطفى بالرحاب

وصل جثمان الكاتب والروائي الدكتور نبيل فاروق، الذي رحل مساء أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 64 عاما، منذ قليل إلى مسجد طلعت مصطفى بالرحاب لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

وتوفى مساء أمس الروائي نبيل فاروق، الأربعاء، عن 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونعت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، وجميع الهيئات والقطاعات فاروق الذي غيبه الموت عن عمر يناهز 64 عاما.

وقالت عبدالدايم إن نبيل فاروق ظل علامة بارزة في الكتابة الروائية التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم.

ويعد فاروق، أشهر وأبرز من قدموا قصصًا لجيل شباب الثمانينيات والتسعينيات وأشهرها، رجل المستحيل، وكوكتيل 2000.

الساعات الأخيرة في حياة نبيل فاروق

وتحدثت ابنة الكاتب الراحل إن والدها كان يعيش حياة طبيعية حتى صباح أمس الأربعاء، لافتًا إلى أنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة لم يتمكنوا من التعامل معها.

وأضافت في مداخلة تليفزيونية مساء أمس قائلة "حتى صباح الأربعاء كان تمام وكويس ويعيش حياة يومية طبيعية، ما بين ثانية جاتله أزمة قلبية ومتلحقتش".

ولفتت إلى أن الكاتب الراحل مر بمصاعب كثيرة، خلال الفترة الأخيرة، منها عمليتي تغيير مفصل بينهما 11 شهرًا، متابعة: كان قدها.. كل مرة كنا خايفين وإيدنا على قلبنا، لكن المرة دي صدمة حاجة صغيرة وفي ثواني.

وأعربت عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية التي تسمعها عن والدها سواء على الإنترنت أو أثناء لقاء الأشخاص، معلقة: "كل مرة أقابل حد عارف إني بنته بيبقى كفاية الكلام الحلو اللي بسمعه".