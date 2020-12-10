الصور الأولى لجنازة الكاتب نبيل فاروق.. وانهيار زوجته

تعرضت السيدة ميرفت زوجة الدكتور نبيل فاروق، لحالة انهيار ودخلت في موجة بكاء بمجرد وصولها مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، تمهيدًا لتشييع جنازته.

ويشيع، بعد قليل، جثمات الكاتب الكبير الذي توفي مساء أمس عن عمر يناهز 64 عامًا.

تحدثت ريهام، ابنة الكاتب الراحل نبيل فاروق، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدها، وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

وقالت "ريهام"، أمس الأربعاء، في تصريحات تلفزيونية: "كان عايش حياته طبيعية، وبين ثانية والتانية جاتله أزمة قلبية.. ومتلحقتش".

وتابعت: "والدي عدى بحاجات كتيرة قوي، وأصعب منها وكانت بتعدي، كان فيه عمليتين تغيير مفصل يمين ومفصل شمال وبينهم 11 شهرا.. وعدت".

وأضافت: "كل مرة بنبقى خايفين وكان بيعدي.. المرة دي صدمة، حاجة صغيرة وفي ثواني راح".

وأردفت: "كفاية إن كل لما أقابل حد ويعرف إني بنته.. أسمع كلام حلو عنه، والكلام اللي بشوفه على الإنترنت.. طبعًا فخورة بيه".