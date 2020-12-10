أسماء جلال: فخورة بمسلسل "أنصاف مجانين".. وأتمنى يكسر الدنيا

قالت الفنانة أسماء جلال، إن مسلسلها الجديد "أنصاف مجانين"، وهو عبارة عن موسمين، يعرض على إحدى منصات العرض على الإنترنت، ويشاركها البطولة الفنان أحمد خالد صالح، وإخراج عمر رشدي، وتأليف مريم نعوم.

وأعربت "جلال"، في تصريحات خاصة لقناة "dmc" على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، في نسخته الـ42، الخميس، عن إحساسها بالفخر كون المسلسل جزءًا من مهرجان مهم، مثل القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ42، لافتة إلى أن المسلسل سيعرض في شهر يناير المقبل، مضيفة: "أتمنى يكسر الدنيا".

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

فيما نافس الفنان أمير المصري، بفيلم "Limbo"، الذي سبق ونافس في المسابقة الرسمية بمهرجان "كان" السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان، في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحظى أمير المصري، بإشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور، عن أداءه التمثيلي في فيلم Limbo، الذي تم عرضه خلال أيام فاعليا المهرجان، وحضره عدد كبير من الفنانين والنقاد.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي الذي يشارك فيها أمير المصري في مهرجان القاهرة، حيث شارك في الدورة الـ41 الماضية بفيلمه الدانمركي "Daniel".