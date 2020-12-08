بالفيديو.. قطة ترقص مع النجوم في مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت إحدى القطط الأنظار، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، بتواجدها الدائم على السجادة الحمراء لفعاليات المهرجان.

ظهرت القطة اليوم، وهي ترقص وتتمايل على السجادة الحمراء مع نجوم وضيوف الفيلم المصري "عنها"، حيث أخذت جلسة تصوير مع الفنان الشاب توني ماهر، أثناء دخوله السجادة الحمراء.

كانت القطة، خطفت الأنظار في ثاني أيام المهرجان، حينما دخلت بشكل مفاجئ على ريد كاربت فيلم الفلسطيني غزة مونامور.

وعرض مساء اليوم، الفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشارك الفيلم ضمن المسابقة الدولية من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

ويقيم مهرجان القاهرة السينمائي عرض سجادة حمراء "ريد كاربت"، ويتم عرض الفيلم مساء اليوم في عرضه العالمي الأول، كما يقام عرض ثانى للفيلم في التاسعة والنصف من مساء اليوم بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول درية وهي سيدة عشرينية تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه، في قاهرة ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، تدخل درية في حالة من الوجد، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.

وكانت بدأت فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي 2020 في دورته الـ42 لعام 2020، الخميس الماضي، بعد أن تم إطلاق المهرجان يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.