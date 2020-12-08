لينا شاماميان تختتم ليالي مهرجان القاهرة السينمائي

تستعد الفنانة السورية الأرمينية لينا شاماميان، لإحياء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا المصرية، وذلك مساء الخميس المقبل.

وتضع لينا لمستها الغنائية في ختام المهرجان الأعرق في مصر، بعد مشاركتها في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي Gagarine، الذي تم اختياره رسمياً للمشاركة في مهرجان كان السينمائي لهذا العام، وتقدم خلاله أغنية "ياترى"، وهي أغنية باللغة العربية من كلماتها وغنائها وتتعاون خلالها مع الموسيقار التونسي أمين بوحافة الذي يتولى مهمة تلحينها وتوزيعها.

وتسبق هذه الإطلالة المنتظرة، إحياء شاماميان لأولى حفلاتها الجماهيرية في مصر بعد غياب 6 سنوات، والتي تطل خلالها على محبيها بالقاهرة على مسرح الزمالك، مساء الجمعة 18 ديسمبر، الذي يشهد أول حفل غنائي جماهيري في المكان الشهير فيما مضى باحتضانه حفلات كوكب الشرق أم كلثوم في الخمسينات والستينات، والذي تم إعادة افتتاحه مرة أخرى مجدداً لاحتضان سلسلة من الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية.

ومن ناحية أخرى، خاضت لينا شاماميان أولى مغامراتها الغنائية باللهجة المصرية عبر تقديمها أغنية "هنعيش ونشوف"، تتر مسلسل "إلا أنا"، دراما مختلفة غاصت في عالم المرأة والمجتمع، وحكاياته مستوحاه من أحداث وقصص حقيقية، على مدار أكثر من 60 حلقة، تقدم حكايات مختلفة بأبطال مختلفين في كل حكاية، وشارك في بطولته توليفة من النجوم، منهم درة وكندة علوش ووفاء عامر وجميلة عوض وأروى جودة وحنان مطاوع وصبري فواز وشيري عادل وريهام عبد الغفور، وخاضت لينا عبر الأغنية أولى مغامراتها في الغناء باللهجة المصرية.

لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية، من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها أربعة ألبومات، "هالأسمر اللون"، و"شامات"، و"غزل البنات"، وطرحت آخر ألبوماتها "لونان" منذ أربعة سنوات، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "تذكري".