سمية الخشاب تشيد بمستوى "القاهرة السينمائي": مشرف ورائع جدًا

قالت الفنانة سمية خشاب، إن مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام مستواه مشرف ورائع جدًا، لافتة إلى أنها كانت في الخارج عند إقامة حفل الافتتاح، وعندما شاهدته، قررت العودة إلى مصر والمشاركة في حفل الختام.

وأضافت "خشاب"، في تصريحات خاصة لقناة "dmc" على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، في نسخته الـ42، الخميس، أنها سعيدة جدا بالوجود، والتنظيم رائع جدا، والجميع ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى مشاركة 10 أفلام مصرية مشاركة في المهرجان، وهذا الرقم جيد، معربة عن أمنيتها في فوز فيلم "حظر تجول" للفنانة إلهام شاهين، بجائزة المهرجان، مشددة على أنها تحب "شاهين" جدًا.

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

فيما نافس الفنان أمير المصري، بفيلم "Limbo"، الذي سبق ونافس في المسابقة الرسمية بمهرجان "كان" السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان، في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحظى أمير المصري، بإشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور، عن أداءه التمثيلي في فيلم Limbo، الذي تم عرضه خلال أيام المهرجان، وحضره عدد كبير من الفنانين والنقاد.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي الذي يشارك فيها أمير المصري في مهرجان القاهرة، حيث شارك في الدورة الـ41 الماضية بفيلمه الدانمركي "Daniel".