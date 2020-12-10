حبس مرشح خاسر و24 من أنصاره بالدقهلية بعد التجمهر وقطع الطريق الدولي

أمر المستشار عمرو جلال، رئيس نيابة بلقاس، بإشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، حبس 25 شخصا بينهم مرشح خاسر في انتخابات دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجه لهم اتهامات بقطع الطريق الدولي الساحلي والتجمهر وقطع طريق "دمياط - الإسكندرية" من الاتجاهين، لإعلان رفضهم للحصر العددي لأصوات الناخبين، التي أعلنتها اللجنة العامة في بلقاس، وهو ما يجعل مرشحهم خاسرًا.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لشرطة النجدة، بقيام العشرات من أهالي منطقة حفير شهاب الدين بدائرة مركز بلقاس، بقطع الطريق الدولي الساحلي أمام المنصورة الجديدة، ووضعوا إطارات السيارات وأفرع الأشجار، وافترش عدد من السيدات الأرض احتجاجا على سقوط المرشح عوض أبوالنجا لجولة الإعادة.

انتقل مدير الأمن، ومدير المباحث وقوات الأمن من معسكر جمصة إلى مكان الواقعة، وسيطرت قوات الأمن على الموقف، وتمكنت الشرطة من القبض على 25 شخصا بينهم المرشح الخاسر عوض أبوالنجا.

وتبين أن أنصار المرشح الدكتور عوض محمد عبدالفتاح، وشهرته "الدكتور عوض أبوالنجا"، خرجوا وقطعوا الطريق الدولي الساحلي، من أمام منطقة حفير شهاب الدين بالدقهلية، ورددوا الهتافات المناهضة لنتائج الانتخابات.

وردد المواطنون الهتافات "احنا اللي نجحنا، وباطل، وأبوالنجا لا بلاش واحد غيره ماينفعناش"، ورفعوا صور المرشح الخاسر، ووضعوا الطوب والحجارة وقطع من إطارات الكاوتشوك في عرض الطريق، ومنعوا مرور السيارات.

ووجه اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، قوة أمنية إلى مكان تجمهر المواطنين، وللتفاهم معهم وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

وأعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلقاس، التي تضم "مركز بلقاس والستاموني وجمصة"، بمحافظة الدقهلية، في ساعة مبكرة اليوم، الحصر العددي الذي أظهر حصول النائب وحيد قرقر، واللواء فايق الزكي، على أعلى أصوات الدائرة.

وحصل النائب وحيد قرقر، مرشح حزب مستقبل وطن، على 93 ألفا و250 صوتا، واللواء فايق الزكي، مستقل، على 55 ألفا و642 صوتا.

بينما حصل عوض محمد عبدالفتاح، وشهرته الدكتور عوض أبوالنجا، على 53 ألفا و350 صوتا، والنائب إلهامي عجينة، مرشح حزب المؤتمر، على 35 ألفا و131 صوتا.

وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية 386 ألفا و250 ناخبا، وأعلنت اللجنة البيان الإحصائي بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات باللجان الفرعية.

ووصل إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 121 ألفا و399 صوتا، والأصوات الباطلة 2520 صوتا، والصحيحة 118 ألفا و879 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح على المقاعد الفردية، من تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة.