الحماية المدنية تنتشل جثة شاب غريق من ترعة الملاح بأسيوط

نجح فريق قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بمديرية أمن أسيوط فى انتشال جثة شاب غريق فى العقد الثالث من العمر من مياه ترعة الملاح بجوار كوبرى رعرع بحى غرب أسيوط .

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بالعثور على جثة غريق عند كوبرى رعرع بحى غرب أسيوط دائرة القسم وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والإنقاذ النهرى والحماية المدنية وجرى انتشال الجثه بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر ويدعى "مسعود جمال مسعود" مقيم بمدينة مبارك دائرة القسم.

جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.