عم ضحية إهمال نادي الرواد بالعاشر يفجر مفاجأة حول سبب وفاته

قال المهندس حسام ميرة، عم الطفل "عمر محمد ميرة" الذي توفي إثر توقف عضلة القلب أثناء تدريبات السباحة في نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان، أنه أثناء تواجدهم بالمستشفى الذي نقل له الطفل فوجئوا بالطبيب المسؤول في النادي يخبرهم أن الطفل المتوفي كان يعاني من ضعف عضلة القلب ونقص في الأكسجين، وفقًا لتقرير طبي بشأن فحص الطفل تم إجرائه منذ شهر في النادي، لافتا إلى أن الفحوصات جاءت تنفيذا لتعليمات اتحاد السباحة.

وأضاف لـ "الوطن" أن الطفل عاد أمس للنادي بعد إنتهاء فترة راحة شهر اقرها الأطباء، وأكد المدرب والطبيب إمكانية عودته للتدريبات مرة أخرى، وأنه بصحة جيدة ويمكنه معاودة التدريب.

وتابع: "بمجرد نزول الطفل إلى المياه أصيب بحالة إعياء شديدة وتوفى إثر توقف عضلة القلب". وأكمل: "طالبنا النادي بالتقرير الصادر عن الفحص السابق بعد وفاة الطفل إلا أننا لم نحصل عليه وكأنه أختفى".

وفي نفس السياق قال أحمد أشرف، أحد أقارب الطفل، إن أولياء أمور الأطفال المشتركين في النادي، طالبوا إدارة النادي بتوقيع كشف دوري على الأطفال لبيان إذا كانوا يعانوا من أي أمراض قد تؤثر على صحة الأطفال أثناء ممارستهم الألعاب المختلفة، مشيرًا إلى توقيع الكشف الطبي على الأطفال بداية موسم الصيف.

وتابع: "كان من المفترض أن يحصل أولياء الأمور على صورة من التقارير الطبية للكشف الذي أجرى على الأطفال خاصة أن الأسر تحملت 50% من قيمة تكلفة الفحوصات إلا أن ذلك لم يحدث ولدي أطفال يمارسون ألعاب مختلفة في النادي وأجروا هذا الكشف ولم يتسلموا أي تقارير".

وأضاف علاء شعبان صديق عم المتوفي، أن النادي لا توجد به سوى عيادة طبية تحتوي على أدوية محدودة وأسطوانة أكسجين ولا توجد سيارة إسعاف، كما أن أماكن انتظار السيارات تبعد نحو 500 متر عن أماكن الاستراحات وأماكن التدريب بالنادي، لافتا إلى أن الأعضاء أضطروا لحمل الطفل المتوفي والسير به مسافة 500 متر للوصول إلى أقرب سيارة لنقله للمستشفى.

وكانت أسرة الطفل والأهالي شيعوا الجثمان وتم دفنه بمقابر الأسرة بأرض علوان في مركز بلبيس بعدما صرحت النيابة بالدفن.

يذكر أن اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الغندور بمدينة العاشر من رمضان لـ "عمر محمد ميرة" 14 عامًا إثر إصابته بحالة إغماء أثناء تلقيه تدريبات السباحة بنادي الرواد في العاشر من رمضان، وفي وقت لاحق توفي الطفل أثناء محاولة الأطباء إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت لنيابة التي تولت التحقيق وقررت انتقال فريق من النيابة لمعاينة الجثمان وصرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

وأعلن نادي الرواد بالعاشر من رمضان خلال بيان له الحداد لمدة 3 أيام لوفاة طفل أثناء تلقيه التدريبات ضمن فريق السباحة بالنادي، وجاء نص البيان كاالتالي: " بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق اللَّهُ العظيم ".. انا لله وانا اليه راجعون"

وتابع: "ينعى مجلس الإدارة برئاسة الاستاذ الدكتور أبو الحجاج عبد الغني والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالنادى وفاة اللاعب "عمر محمد ميره".

وأشار البيان إلى أن الطفل توفى أثناء التمرين نتيجة توقف عضلة القلب وهو فى فريق السباحة واختتم "البيان" نسأل المولى عز وجل ان يدخله فسيح جناته ويلهم اهله واسرته الصبر والسلوان " ويعلن النادى الحداد لمدة ثلاثة أيام".

وأثارت وفاة اللاعب حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقدموا التعازي لأسرته، وانهالت التعليقات، متضمنة عبارات الدعاء بالرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأسرته"