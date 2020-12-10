محمد حفظي: التكريمات تحدد في وقت سابق عن المهرجان

قال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الأمر الطبيعي هو ألا تحمل دورة المهرجان اسما معينا، وإذا حملت اسما فهو الاستثناء.

وأضاف "حفظي"، في تصريحات خاصة لقناة "dmc" على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، في نسخته الـ42، الخميس: "لما الدورة تبقى مهداه، أو تحمل اسما معينا يكون هذا استثناء، وليس أمرا عاديا، والعادي أن الدورة تقام بأرقام مثل (الدورة الـ42)، والعام الماضي حمل اسم المدير الفني الذي خدم المهرجان 30 سنة، وهذا ظرف استثنائي، اعترافا بفضله".

وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: "الراحلين هذا العام رحل آخرين لن ننساهم، وأكيد نهدي لهم الدورة، لكن لا تحمل اسم أحد، وهي كرمت أشخاص على قيد الحياة"، لافتا إلى أن تكريمات المهرجان، تُحدد من وقت سابق للمهرجان بفترة".

يذكر، أن الفترة الماضية شهدت جدلا واسعا بسبب عدم إهداء الدورة الـ42 من مهجران القاهرة السينمائي، إلى اسم الفنان محمود ياسين، أو الفنان محمود عبدالعزيز، اللذان رحلا الفترة الماضية.

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

فيما نافس الفنان أمير المصري، بفيلم "Limbo"، الذي سبق ونافس في المسابقة الرسمية بمهرجان "كان" السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان، في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحظى أمير المصري، بإشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور، عن أداءه التمثيلي في فيلم Limbo، الذي تم عرضه خلال أيام فاعليا المهرجان، وحضره عدد كبير من الفنانين والنقاد.