منى زكي تتعاون مع محمد حفظي في فيلم سينمائي جديد

كشفت الفنانة منى زكي، عن تفاصيل تعاونها مع المنتج محمد حفظي، في تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المُقبلة، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وقالت " زكي"، خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الفيلم يتحدث عن سيدة غير معتادة، موضحة أنها تسعى لتقديم مشاعر مهمة تصل للشباب.

وتابعت بأن المخرج يستطيع أن يخرج أفضل ما بداخل الفنان، لافتة إلى أنها تريد التعلم بشكل مستمر لتقديم الأفضل، بالإضافة إلى الصبر لاختيار سيناريو جيد.

وتحدثت "زكي"، عن أفضل الأفلام التي قدمتها، أولهما أفلام مثل :"اضحك الصورة تطلع حلوة، أيام السادات، تيمور وشفيقة، احكي ياشهرزاد، ودم الغزال"، ومسلسل أفراح القبة، مضيفة: "طوال الوقت أبحث عن التغيير وأعتبر ذاتي من المحاربات".

وحاورت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد النجمة منى زكي، التي يكرمها المهرجان بجائزة فاتن حمامة ضمن حلقة نقاشية بدار الأوبرا المصرية.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، وخصص المهرجان، أمس الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية، وقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.