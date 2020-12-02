محمد حفظي: نفسي ألاقي 8 أفلام مصرية نعرضها في القاهرة السينمائي

قال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن اختياره للفيلم الأجنبي المشارك في المهرجان، جاء بسبب حبه له، كما أنه في الأساس تناول رواية مسرحية بشكل سينمائي إنساني وعلاقة أثرت في كثير من الأشخاص الذين حضروا مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضاف حفظي، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، في حفلة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي، والمذاع على فضائية "DMC"، أن دعوته لعدد من الممثلين والمخرجين والمؤلفين الأجانب جاء بسبب حرصهم على حضور المهرجان، وما منع بعضهم من الحضور لمصر هو وجودهم لفترة أسبوعين للحجر الصحي بعد العودة إلى بلادهم: "فيه ناس مقدرتش بسبب جدول شغل مقدروش يعملوا كده، والأغلبية كان عندهم إصرار أنهم ييجو".

وأكد أن هناك بعض الأشخاص من مختلف دول العالم حرصوا على حضور المهرجان عبر الواقع الافتراضي في الورش التي أجريت بخصوص المعرض.

وأشار إلى أن الأفلام المصرية المعروضة في المهرجان بها الكثير من التنوع، وفي المسابقة الدولية فيلم وثائقي وفيلمين مختلفين عن بعضهما البعض، وأفلام قصيرة وهناك تنوع حقيقي في السينما المصرية.

وتابع: "أتمنى اننا في سنة نلاقي 7 أو 8 أفلام مصرية نعرضهم في المهرجان، وفيه مشاركة عربية مميزة وأفلام جيدة، وفي 20 فيلم لمخرجات، و20 فيلم يجري عرضهم كعرض دولي أول، وهو برنامج متنوع، وفيه محتوى الناس هتكتشفه هو القيمة الحقيقية للمهرجان".