السفارة الأمريكية لدى المغرب ترحب باعتراف واشنطن على الصحراء الغربية

رحبت السفارة الأمريكية لدى المغرب، باعتراف واشنطن على الصحراء، واعتبرته ركيزة مهمة في صداقة دامت 200 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال في وقت سابق، لـ"سكاي نيوز"، إن الولايات المتحدة ستفتتح قنصلية في الأقاليم الصحراوية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أوضح في وقت سابق اليوم على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه وقع إعلان بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ سبعينات القرن الماضي.

وقال ترامب، إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وأشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، إلى أن المغرب اعترفت بالولايات المتحدة في 1777 "ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية"، على حد قوله.

وأعلن ترامب، اليوم، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك المغربي محمد السادس.

وكتب ترامب، في حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته شبكة"سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.