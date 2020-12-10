كوشنر: الاتفاق المغربي الإسرائيلي سيعزز التعاون الاقتصادي بين الشركات

قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الاتفاق المغربي الإسرائيلي سيعزز التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية.

وأوضح كوشنر، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على إعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريسكية حققت اليوم خطوة تاريخية أخرى.

وحث البيت الأبيض، أطراف النزاع في الصحراء الغربية على الدخول في محادثات على أساس خطة المغرب للحكم الذاتي، وفقا لما ذكرته شبكة"سكاي نيوز" الإخبارية.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وقال ترامب، إن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي قدمه المغرب هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء.

وكتب ترامب، في حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!"

وأشار ترامب إلى أنه وقع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ سبعينات القرن الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب، إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وأشار المسؤول الأمريكي المنتهية ولايته، إلى أن المغرب اعترفت بالولايات المتحدة في 1777 "ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية"، على حد قوله.