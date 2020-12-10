العاهل المغربي للرئيس الفلسطيني: موقفنا الداعم للقضية ثابت لا يتغير

قال الديوان الملكي المغربي، مساء اليوم، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح الديوان الملكي المغربي، أنه خلال الاتصال، أطلع العاهل المغربي، الرئيس الفلسطيني على مضمون الاتصال الهاتفي، الذي جمعه بالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اعتبارا للتقدير الذي يخص به الرئيس الفلسطيني.

وأكد الملك محمد السادس، أن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، موضحا أنه ورثه عن والده جلالة الملك الحسن الثاني، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف العاهل المغربي، أن المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.

وأشار الديوان الملكي المغربي، إلى أنه بصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فإن الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى.

وشدد الملك محمد السادس، على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

وأوضح العاهل المغربي، أنه له وضع خاص، وتربطه علاقات متميزة بالجالية اليهودية من أصل مغربي، ومنهم مئات الآلاف من اليهود المغاربة الموجودين في إسرائيل.

وأضاف الملك محمد السادس، أن المغرب سيوظف كل التدابير والاتصالات التي اتفق عليها العاهل المغربي، مع الرئيس الأمريكي، من أجل دعم السلام بالمنطقة، وبأن ذلك لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة.

وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن "المغرب الذي يضع القضية الفلسطينية في صدارة انشغالاته، لن يتخلى أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه سيظل كما كان دائما، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين، وسيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".

ويأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وكتب ترامب، في حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!"

وأشار ترامب إلى أنه وقع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ سبعينات القرن الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب، إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وأشار المسؤول الأمريكي المنتهية ولايته، إلى أن المغرب اعترفت بالولايات المتحدة في 1777 "ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية"، على حد قوله.

واعلنت وكالة الأنباء المغربية، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أبلغ العاهل المغربي الملك محمد السادس هاتفيا بأنه يعترف بسيادة المغرب الكاملة على أراضي الصحراء.

وحث البيت الأبيض، في وقت سابق، اليوم،أطراف النزاع في الصحراء الغربية على الدخول في محادثات على أساس خطة المغرب للحكم الذاتي، وفقا لما ذكرته شبكة"سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان في وقت سابق، اليوم، إن الملك محمد السادس عبر عن شكره لترامب وفريقه على دعمه لمغربية الصحراء الغربية.

وأضاف الديوان الملكي المغربي، أن الموقف الأمريكي يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بها إلى تحالف حقيقي

واشار الديوان المغربي، إلى أن التشاور والتنسيق مستمر مع الولايات المتحدة حول مختلف القضايا

وتابع الديوان الملكي المغربي قائلا: "نشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وحرية ممارسة الشعائر الدينية".