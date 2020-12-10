بن زايد يبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة مع رئيس وزراء بريطانيا

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال استقبال جونسون، بن زايد في مقر رئاسة الوزراء البريطانية "10 داوننج ستريت" في العاصمة البريطانية لندن، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإمارتية الرسمية "وام".

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة في مختلف المجالات.