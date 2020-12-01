رئيس مجلس الدولة: "الملط" أثرى العمل القضائي بخبراته وجهده

أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن "يوم الوفاء والإنجاز" يوم عزيز ويعتز به الجميع، ونعتز بمن حقق الإنجاز القضائي المطلوب، وهو يوم يجمع شيوخ القضاة الذين عملوا الكثير ومنهم المستشار محمد جودت الملط رئيس مجلس الدولة السابق الذي أثرى العمل القضائي بخبراته وجهده.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية "يوم الوفاء والإنجاز" الذي ينظمها مجلس الدولة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك لتكريم المتميزين.

وأضاف حسام الدين، أن التجمع في هذا اليوم ليس بغرض تبادل الكلمات بالنظام البروتوكولي، ولكن للحديث بلغة الأرقام والتي لا تكذب عن من تم إنجازه في عام قضائي واحد من عدد القضايا والفتاوى التي صدرت خلال هذا العام.

وتابع أن جميع قضاة مجلس الدولة متميزون في أداء مهامهم منذ نشأته عام 1946، وجميع العاملين به كانوا رجالًا أشداء حملوا الأمانة وحافظوا عليها، وسلموا المهام لبعضهم البعض.

وأشار حسام الدين إلى أن عدد القضاة الآن بالمجلس 3 آلاف قاض ينظرون قضايا 100 مليون مواطن، وبقوة 6 آلاف موظف، ويعتبر هذا العمل واجب وطنى عليهم يؤدونه بكل كفاءة وتمييز وانضباط والتزام بمواعيد محددة لتحقيق الإنجاز.