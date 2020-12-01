رئيس مجلس الدولة: أصدرنا أحكاما في الطعون الانتخابية بعد صلاة الجمعة

أشاد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بدور المجلس في الطعون الانتخابية، سواء التي كانت في الانتخابات التكميلية في بعض الدوائر، أو انتخابات مجلس الشيوخ، أو انتخابات مجلس النواب التي تجرى حاليا.

وقال حسام الدين إن الجميع كان علي قلب رجل واحد، والجميع تابع محاكم مجلس الدولة وما صدر عنها من أحكام متميزة في وقت وجيز، فقد صدرت أحكام بعد صلاة الجمعة في سابقة تعد الأولى من نوعها، وكذا صدرت أحكام يوم الإجازات والعطلات الرسمية.

وأكد أن الجلسات القضائية توقفت 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، ولم يحدث أي تأثير علي سير الأعمال القضائية، بل صدرت أحكام متعددة، وتم تحقيق معدلات الإنجاز المطلوب، مشددا على أن الجميع يقدر قيمة مجلس الدولة لما له من دور وطني.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية "يوم الوفاء والإنجاز" التي ينظمها مجلس الدولة الآن، لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي 2019-2020، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك لتكريم المتميزين وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.