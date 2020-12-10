وفاة معلم أمام الطالبات بأزمة قلبية في قنا

توفى معلم مادة الدراسات الاجتماعية في مدرسة قنا التجارية بنات في مدينة قنا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال أثناء اليوم الدراسي، اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من وفاة مدير معهد البطحة في نجع حمادي أثناء العمل لنفس السبب.

ونعت مديرية التربية والتعليم بقنا المعلم: "عباس خليفة أستاذ الدراسات الاجتماعية بمدرسة قنا الفنية التجارية بنات لوفاته أثناء العمل بالمدرسة، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له و يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله الصبر و السلوان".

وتوفى مدير معهد البطحة الأزهري في نجع حمادي، أثناء تأدية عمله أمس ، إثر تعرضه لأزمة قلبية .

ونعت إدارة نجع حمادى التعلمية الأزهرية، وعلى رأسها فضيلة الشيخ عبد الناصر سكر، مدير الإدارة والشيخ عبدالناصر خليفة وكيل الإدارة، الفقيد.

وقالت الإدارة في بيان على صفحتها على "فيس بوك"، وفاة الأستاذ رفاعي محمود ناظر معهد البطحة الأزهرية أثناء تأدية عمله صباح اليوم أثر أزمة قلبية، وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن القلب ليحزن وأن العين لتدمع وإنا لفراقك يا أستاذنا لمحزونون .. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم تقبله عندك من الشهداء".

وقال أصدقاء المدير المتوفي، إن الأستاذ رفاعي، حضر في الصباح الباكر في المدرسة، وحضر طابور الصباح مع العاملين في المدرسة و تابعوا أنه بعد ساعة وأثناء تواجده في مكتب المدير فجأة حدثت له نوبة شديدة ووضع يده على صدره، وسرعان ما تم الاتصال بالإسعاف وقبل وصول السيارة لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وتم نقله الى مستشفى نجع حمادي، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الفقيد توفى إثر أزمة قلبية حادة، وشيعت جنازة الفقيد ودفن في مقابر عائلته في نجع حمادي عصر أمس .

الجدير بالذكر أن معلمين توفيا هذا العام الجديد الدراسي إثر إصابتهم بفيروس كورونا، فضلا عن إصابة ٨ آخرين بالفيروس.