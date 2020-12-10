اعرف حقيقة مخالفة مطعم ام حسن فى مدينة نصر

قال اللواء أحمد انور،رئيس حى شرق مدينة نصر، ان مطعم ام حسن بشارع عباس العقار مفتوح،ولكن تم غلق بدروم كان يتم استغلاله من قبل ادارة المطعم كمطبخ وهذا ممنوع تماما، فالبدروم ليس مخصص لتلك الاغراض .

واضاف رئيس حى شرق مدينة نصر ل" الوطن" أن حملة الحى أغلقت البدروم فقط أما المطعم فى شارع عباس العقاد فهو يعمل وفق ترخيص ولم يتم المساس به.

كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع كافية بشارع محمد يوسف موسى لإدارته بدون ترخيص، كما تم رفع إشغالات وغلق وتشميع محل كبدة ومخ الشرقاوى فى عمارات رابعة الاستثمارى لإدارته بدون ترخيص وإيقاف أعمال تشطيبات بدون ترخيص وازالة المعدات بشارع النزهة،علاوة على مصادرة شيش من كافية بشارع محمد يوسف موسى واغلاق الكافيه، كما تم وقف أعمال تشطيبات بدون ترخيص بمحل شارع محمد يوسف موسى إزالة إعلانات مخالفة على الأرصفة بشارع مكرم عبيد.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة لإنفاذ القانون والحفاظ على الوجه الحضارى لشوارع العاصمة، لافتا إلى أنه تم نقل نحو ٥٠٠ أسرة فى إطار توسعات محور الوفاء والامل ونقلهم من عزبة الهجانة إلى مشروع إسكان المحروسة حيث تصل التوسعات الى حوالى كيلو وربع بنطاق عزبة الهجانة .

من ناحية اخرى، وجه اللواء محمود شعراوى،وزير التنمية المحلية،غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجاريه كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين للقرار مؤكداً ان تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية .

وأكد اللواء محمود شعراوي أن المواعيد الجديدة للمحلات والتى تم تطبيقها بداية من اول ديسمبر الجارى ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية .

كما طالب شعراوي من المواطنين بضرورة التعاون مع كافة الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن والحفاظ علي موارد الدولة .