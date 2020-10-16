غلق مطعم علي غزلان في طنطا وتحرير محضر لعدم الحصول على تراخيص

أغلقت الأجهزة التنفيذية بحي ثان طنطا، مطعم "ستوماك" فرع طنطا، وهو أحد فروع سلسلة المطاعم التي يمتلكها البلوجر علي غزلان، وذلك أثناء افتتاحه الفرع.

وقال الدكتور محمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا، إنهم فوجئوا بحفل افتتاح في دوران شارع سعيد، أحد أكبر الشوارع المهمة في طنطا، خاص بأحد المطاعم الشهيرة، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب وجود زحام شديد من المواطنين على المطعم، وهو مخالف لقرارات مجلس رئيس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "عيسى": على الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية، وتم إغلاق المحل وتشميعه، في حضور الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية، بشأن فيروس كورونا، من حيث الزحام وعدم ارتداء الكمامات، وعدم الالتزام بنسبة الـ50% حضور، وتم التحفظ على البطاقات الشخصية لـ3 من أصحاب المحل بينهم على غزلان، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأشار "رئيس حي ثان طنطا"، إلى أن المحل لم ينته من التراخيص الخاصة به، وكان في مرحلة استكمال إجراءات الأوراق، وأنه لن يسمح بوجود أي مخالفات بشأن عدم الالتزام بفيروس كورونا، وأيضا عمل إشغالات في الشوارع وإعاقة حركة المرور وسير المواطنين.