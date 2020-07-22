غلق مطعم لضبط لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجزر بطوخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ حملة مكبرة استهدفت محلات بيع اللحوم والجزارة، أسرفت الحملة التي قادها محمد يس نائب رئيس المدينة، يرافقة الدكتور عبدالله إبراهيم مدير المجازر والصحة العامة بطوخ، وبحضور مفتشي الأغذية الدكتور مصطفى خيري والدكتور محمد بكري، عن ضبط كمية من اللحوم المفرومة بأحد المطاعم غير صالحة للاستخدام بوزن 25 كيلو تقريبا وتم غلق وتشميع المطعم وتم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر.

تحررت محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم تحرير 6 محاضر عدم وجود شهادات صحية و6 محاضر اشتراطات صحية وإنذار المخالفين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإزالة كل المخالفات خلال 15 يوما وإلا سوف يتم غلق المحلات.

وفي السياق تمكنت مباحث التموين من ضبط مجزر لذبح الدواجن بمدينة الخانكة عثر بداخله على 2 طن "دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة وتولت النيابة التحقيق.