التنمية المحلية: غلق 3500 منشأة مخالفة لقرارات الحظر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم غلق نحو 3500 محل ومقهى وررشة ومطعم، مخالفة لمواعيد غلق وفتح المحال بمختلف المحافظات، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للقرار الوزاري الذي بدأ تطبيقه في 1 ديسمبر 2020، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أنه يتم إنذار المنشآت الحاصلة على ترخيص في حال ضبطها أول مرة مخالفة لمواعيد الغلق، وفي حال تكرار المخالفة يتم الغلق الفوري لمدة شهر، وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب الرخصة، أما المحال غير المرخصة المخالفة لمواعيد الغلق يتم إغلاقها على الفور.

وأشار إلى وجود تعليمات من وزارة التنمية المحلية للمحافظات باستمرار المتابعة الميدانية والحملات لمتابعة التزام المنشآت بقرار غلق وفتح المحال في المواعيد المحددة بما يحقق الصالح العام.

وأوضح أن هناك تنسيق مستمر بين الوحدات المحلية والشرطة لمتابعة تنفيذ قرار المنشآت،علاوة على قيام المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة،مع التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.

وطالبت وزارة التنمية المحلية أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الإنضباط للشارع والسماح لهيئات النظافة القيام بدورها والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة ومواردها وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على سلامته وأمنه والحفاظ علي موارد الدولة.