التنمية المحلية: ننتظر استقبال 500 ألف طلب تصالح حتى نهاية العام

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، ان المحافظات تنتظر استقبال نحو 500 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة المتبقية وهى 23 يوما، حتى نهاية العام الجاري، وفق المدة التى أقرها رئيس الوزراء.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن مخالفات البناء وفق أحد التقديرات، نحو 3 ملايين و160 ألف مخالفة بناء فى مختلف المحافظات، وتم تلقى أكثر من 2 مليون و550 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الدولة تقدم تيسيرات للمواطنين، وعلى الراغبين فى التصالح سرعة تقديم الطلبات، واستغلال الفرصة لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من قانون التصالح، رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات الجديدة للبناء، جرى وضعها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، للتيسير على المواطنين في استخراج التراخيص، وضغط واختصار الوقت الخاص بإصدارها، موضحا أنه يجرى حاليا، إجراء مزيد من التيسيرات لتصبح الرخصة مميكنة.

وقال شعراوي، إننا نريد عمران منضبط فى الفترة المقبلة، لاستعاده الشكل الحضاري، الذى يتناسب مع مكانة مصر، مشيرا إلى أننا وجميع الجهات المختصة في اجتماعات مستمرة، حتى نصل إلى الحل والشكل الأمثل، وسيتم العرض على رئيس الجمهورية.

وأضاف شعراوي، أن تراخيص البناء لم تنتقل للجامعات، وإنما هي اختصاص أصيل للمحليات، وستقوم الجامعات بالإشراف على فحص الأوراق، والتأكد من نماذج البناء، وإجراءات إصدار التراخيص، والمساعدة فى تقديم كل التيسيرات الممكنة لمساعدة المحليات.

وأكد شعراوي، أن المحافظات مستعدة تماما لأي تغييرات فى الحالة الجوية أثناء الانتخابات، موضحا أن إدارات الأزمات في المحافظات الـ13، تتابع على مدار الساعة، أي تغيير مناخي يتعرض له الناخبون.

وقال إن المحافظات راعت في إعداد اللجان الانتخابية، توفير مظلات للوقاية فى حالة التعرض للأمطار، كما تم تجهيز أماكن لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار شعراوي، خلال تفقده غرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية، إلى أنه تم توجيه المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، للمرور على اللجان الانتخابية، مؤكدا المتابعة المستمرة لهم، وتذليل أي عقبات، خاصة مع قيام المحافظات أيضا في التوقيت ذاته، بتوزيع المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، ما يمثل مجهودا إضافيا على المحافظات.