سقط من الدور الـ11.. مصرع شخص أثناء رفع أثاث منزلي بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، اليوم ، إثر سقوطه من الطابق الـ11 بأبراج الفندقية بمدينة محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، بلاغا يفيد بسقوط " طارق.ر.ع"، 30 عاما، جثة هامدة، إثر سقوطه من الطابق الـ11 أثناء رفع أثاث منزلي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بعد إبلاغ الشرطة، ونُقل لمستشفى كفر الشيخ العام، وتبين وفاته قبل وصوله.

جرى تحرير محضر بقسم شرطة كفر الشيخ، وأمرت النيابة باستدعاء الطبيب الشرعي للكشف على الجثة، والذي أعد تقريراً وصرحت النيابة بتسليم الجثمان لذويه ودفنه، لعدم وجود شبهة جنائية في الكشف الطبي.