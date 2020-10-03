العثور على جثة طفلة بعد ساعات من اختطافها بكفر الشيخ

عثر أهالي قرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، على جثمان طفلة تبلغ من العمر قرابة التسع سنوات، مقتولة داخل "شوال" بترعة القرية.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطا، مدير مباحث المحافظة، إخطار من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بالعثور على طفلة مقتولة وملقاة بترعة قرية دمرو التابعة لدائرة المركز.

انتقل الرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث المركز وتبين أن الجثة للطفلة المبلغ عن اختفائها أمس، وسبق وأن قام والدها بالإبلاغ باتصال أحد الأشخاص به يبلغه أن نجلته قد تم خطفها وأن عليه دفع مبلغ قدره 100 ألف جنيه علي سبيل الفدية.

فيما كلف اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المحافظة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابساتها والاستعلام عن هاتف طالب الفدية وكشف ملابسات الواقعة، فيما تقوم النيابة العامة بمركز سيدي سالم بمناظرة الجثة تمهيدًا لنقلها إلي مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي تحت تصرفها، وجار عمل المحضر اللازم.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع الحادث معلقين: "مجرمين كانوا خاطفينها وطالبين فدية 100 ألف جنيه، ربنا ينتقم منهم، ربنا يصبر قلوب أهل البنت".