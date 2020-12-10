السودان يعلن تأجيل المدارس بولاية الخرطوم 3 أسابيع بسبب كورونا

قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، تأجيل فتح المدارس بولاية الخرطوم لمدة ثلاثة اسابيع، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب إحصائيات وزارة الصحة السودانية.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم السودانية، تماضر الطريفي، عقب اجتماع اللجنة العليا، برئاسة الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني، إنه فيما يخص الولايات الأخرى، فإن فتح المدارس تقرره حكوم كل ولاية، بعد التشاور مع وزارتي التربية والتعليم والصحة، استنادا على الاشتراطات الصحية لضمان سلامة التلاميذ والمعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

من جانبها، قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان، انتصار صغيرون، إنها قدمت تقريرا حول وضع الجامعات السودانية في ضوء جائحة كورونا، فيما يخص الدراسة والامتحانات والإغلاق.

وأوضحت صغيرون، أن وزارة التعليم العالي اهتمت بالتعليم الإلكتروني لمواجهة الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا، فضلا عن اهتمام الوزراة بالبحث العلمي الخاص بالتصدي للوباء، الذي قامت به الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية، الذي تمخض عن نتائج ايجابية وملموسة فيما يخص الجائحة، مؤكدة التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق الاشتراطات الصحية بالجامعات.