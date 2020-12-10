"التنمية المحلية": الانتهاء من تطوير 1000 قرية بحلول 2024

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة خلال الست سنوات الماضية في فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضخت استثمارات في الصعيد قيمتها 345 مليار جنيه، مشددا على سيتم الانتهاء من تنمية 1000 قرية في 2024، بينها 664 قرية في الصعيد.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن هناك اهتمام شديد من الرئيس بمنطقة الصعيد، لافتا إلى أن هناك تطوير للقرى، ومشاريع لرصف الطرق، ومشاريع للكهرباء والإنارة، ومشاريع الصرف الصحي، ورفع كفاءة الوحدات الصحية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم إنفاق 10.5 مليار جنيه على 2291 مشروعا لتلبية احتياجات المواطنين في القرى الأولى بالرعاية في الصعيد، حيث تم إنفاق 450 مليون جنيه على 100 وحدة صحية، و1000 مشروع رصف وكباري للطرق الفرعية في القرى والنجوع، وتم إنفاق 750 مليون جنيه على 150 مدرسة، ومليار ونصف المليار جنيه على 200 مشروع مياه شرب، و1.4 مليار جنيه، على 500 مشروع كهرباء وإنارة، كما تم ضخ معدات للنظافة في القرى والنجوع في 10 محافظات هي الأولى بالرعاية قيمتها 750 مليون جنيه.

وأكد أن برنامج التنمية في صعيد مصر بدأ بمحافظتي سوهاج وقنا، لأنهما الأكثر احتياجا، وبها مناطق محرومة كانت محرومة من مشروعات الصرف الصحي، أو مشروعات مياه الشرب.

وكشف، أنه تم ضخ 500 مليون دولار في مشروعات برنامج التنمية في صعيد مصر، من ميزانية الدولة، و500 مليون دولار أخرى بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي، من خلال قرض طويل الأمد.

وأشار إلى أن هناك خمس محافظات يتم فيها تنمية محلية تشاركية مع أهل القرى والنجوع والكفور، من خلال القطاع المدني، والخاص، والجمعيات، وأيضا الخبراء، على الأرض بهدف التخطيط التشاركي، وصياغة الاستراتيجية الوطنية على مستوى المحافظة لتلبية احتياجات كل محافظة.