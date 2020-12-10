جامعة: إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغت أكثر من 15.4 مليون حالة

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، إن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 15 مليونا و413 ألفا و913 حالة على الأقل.

وأوضحت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ حتى الآن 289 ألفا و970 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وسجّلت "جونز هوبكنز" اليوم وحتى الآن 27 ألفا و351 إصابة بالفيروس و597 وفاة.

وفي بريطانيا، قال وزير الصحة مات هانكوك، اليوم، إن اللقاحات الخاصة بكورونا المستجد ستكون متاحة في بعض مواقع جراحات الطبيب العام بدءاً من الأسبوع المقبل وفي دور الرعاية بحلول عطلة عيد الميلاد.

وأوضح هانكوك، أن هناك خطة لاختبار الأطفال في سن المدارس الثانوية في بعض المناطق بالداخل، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ودعا الوزير البريطاني، الجميع إلى "البقاء على أهبة الاستعداد الآن وخلال عيد الميلاد"، مشيراً إلى أن عدد حالات الإصابة يتزايد في مناطق "كنت" وإسيكس وبعض أجزاء لندن مع ارتفاع كبير بين الأطفال في سن المدرسة الثانوية.

فرنسا تعتزم تأجيل خطة تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

وفي فرنسا، قالت شبكة "فرانس 24" الإخبارية الإخبارية الفرنسية، اليوم، إن فرنسا تعتزم تأجيل خطة تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت الشبكة الإخبارية، أن فرنسا سوف تفرض حظر تجول من الساعة 8 مساءً بدءاً من 15 ديسمبر الجاري.

غدا.. برلمان النمسا يبحث حدود سلطات الشرطة في ضبط مخالفات كورونا

وفي النمسا، يناقش المجلس الوطني النمساوي "البرلمان"، فى اجتماعه، غدا الجمعة، صلاحيات رجال الشرطة في التفتيش على مخالفات عدم الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا، والتي أقرتها الحكومة مؤخرا.

وأشارت مصادر برلمانية، اليوم، أن الحكومة طلبت من البرلمان السماح لرجال الشرطة بمراجعة الوضع داخل الشقق السكنية؛ للتأكد من الالتزام بإجراءات كورونا، لكن الحكومة عدلت عن هذا الطلب بعد انتقادات حادة من الأحزاب، باعتبار أن الأمر يمثل انتهاكا للخصوصية.

وأوضحت المصادر، أن الضوابط المثلى لمكافحة كورونا مازالت محل جدل مجتمعي وحزبي، وقد قررت الحكومة أن تكون سلطات الشرطة قاصرة على فحص ومراجعة المباني التجارية ووسائل النقل والمحليات.

وذكرت المصادر، أنه جرى وضع ضوابط تفرض قيودا على السفر في عطلة عيد الميلاد الى جميع الدول وليس إلى المناطق الخطرة فقط.

وانخفضت الإصابات اليومية في النمسا مؤخرا لأقل من 3 آلاف إصابة ولكن تصنيف جميع الولايات لازالت في المنطقة الحمراء وذلك وفق نظم إشارات الخطر اللونية المتبعة في البلاد وقد بلغت وفيات كورونا خلال شهر نوفمبر الماضي نحو20% من إجمالي الوفيات.