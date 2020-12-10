عاجل.. أولى شحنات "لقاح كورونا" تصل مطار القاهرة 11 مساء

يستقبل مطار القاهرة، بعد قليل، في تمام الساعة الحادية عشر، مساء اليوم الخميس، الدفعة الأولى من شحنة مستلزمات طبية تخص لقاح فيروس كورونا قادمة الصين، للبدء في تطعيم المصريين بها.

وكشفت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي، أن شحنة اللقاحات سوف تصل في تمام الحادية عشر مساء، قادمة من الصين عبر العاصمة الإماراتية دبي، على متن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإماراتية.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن يستقبل الشحنة في مطار القاهرة الدولي، كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وسفيري الصين والإمارات بالقاهرة، حيث من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي بالصالة الحكومية في المطار بالتزامن مع وصول شحنة اللقاحات.

وأثبتت تجربة اللقاح أنه آمن وفعال، ونتجت عنه إستجابة قوية وتوليد أجسام مضادة للفيروس، ومن المقرر أن يتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا، ويليها شحنات قادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.

ويشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.