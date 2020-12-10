شبح الحرب يلوح بين أذربيجان وأرمينيا بسبب "قره باخ" 

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الخميس، إن الحل العسكري للصراع في "قره باخ"، "أصبح حتميا" لأن قرارات مجلس الأمن الدولي "ظلت على الورق".

وأضاف علييف، خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في عرض عسكري للجيش الأذربيجاني، بمناسبة الانتصار على أرمينيا في قره باخ، "لاحظنا الوضع السياسي في العالم ورأينا كيف أن القانون الدولي لم يعمل"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح رئيس أذربيجان، "القوة أصبحت العامل الرئيسي، لأن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ظلت على الورق"، مضيفا، "حينئذ أدركنا أن الحل العسكري بات حتميا لحسم الصراع".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناجورنو قره باخ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر الماضي، وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باخ.

ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باخ.