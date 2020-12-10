الإمارات تهدي مصر شحنة مستحضرات ومستلزمات طبية صينية

يستقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، شحنة من المستحضرات والمستلزمات الطبية الصينية، كهدية من الشعب الإماراتي إلى الشعب المصري، تستخدم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

تصل الشحنة علي الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، رحلة رقم 925، وسيكون في استقبالها بالمطار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصيني بالقاهرة، ومريم خليفة الكعبي نائب رئيس البعثة والقائمة بالأعمال في سفارة الإمارات بالقاهرة.

وأعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وسفيري الصين والإمارات بالقاهرة، سينظمون مؤتمرا صحفيا، باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار، وذلك أثناء مراسم استقبال الشحنة، يتم شرح كل الفعاليات عن اللقاح الجديدة، والذي سيستخدم في مكافحة كورونا.