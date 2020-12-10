عاجل.. تعرف على جوائز ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

اختتم مهرجان القاهرة الدولي السينمائي في دورته الثانية والأربعين، مساء اليوم الخميس، وتم الإعلان عن الجوائز الخاصة بالأفلام، حيث ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة من نصيب فيلم "اللعبة" وتسلمها السفير السويسري في مصر بول دارني.

أما جائزة يوسف شاهين، لأفضل فيلم قصير، فحصل عليها فيلم "إيزابيل" للمخرجة سارة الشاذلي، حيث حصل الفيلم حصل على جائزة مالية من شركة "وتش آت"، أما جائزة لجنة التعليم الخاص للكاتب فتحي فرج، فذهبت إلى فيلم "جولد"، وجائزة الناقد شادي عبد السلام، ذهبت لأفضل فيلم، وهو "الأفضل لم يأت بعد"، وتسلمها رئيس مكتب السياحة والثقافة الصيني في مصر، شي وين.

وتقدم الدبلوماسي الصيني، بالشكر إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والكاتب محمد حفظي، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا "شكرا للقاهرة ومصر العزيزة وشعب مصر الأعزاء".

أما جوائز مسابقة "آفاق السينما العربية"، فذهبت إلى فيلم "خريف التفاح" المغربي لمخرجه محمد مفتكر، وجائزة أفضل أداء تمثيلي، للممثل فيصل الطوخي، من المملكة العربية السعودية، عن فيلم "حد الطار" وجائزة أفضل فيلم غير روائي، ذهبت إلى فيلم "نحن من هناك".

وجائزة صلاح أبو سيف، ذهبت إلى فيلم "حد الطار" السعودي للمخرج عبد العزيز الشلاحي، وجائزة سعد الدين وهبه، لأفضل فيلم عربي، ذهبت إلى المخرج روي عريضة، عن فيلمه "تحت السموات والأرض".

وتختم اليوم الخميس الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي كرم في دورته الحالية الفنان الراحل محمود ياسين، الذي توفى منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بأمراض الشيخوخة.

وتأسس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم عام 1976 ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عُقِدَ في العالم العربي بعد 3 سنوات من انتهاء حرب أكتوبر المجيدة وكانت يترأسه الناقد الفني كمال الملاخ لمدة 7 سنوات، ثم سعد الدين وهبه ثم الفنان حسين فهمي، ثم شريف الشوباشي، ثم الفنان عزت أبو عوف، ثم الفنان عمر الشريف.