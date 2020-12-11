قاتلة زوجها بالبحيرة تنفي التهمة: "كان سندي فى الدنيا"

"أنا مقتلتش جوزي .. ده سندي فى الدنيا"، بهذه الكلمات أنكرت ربة منزل عن نفسها تهمة قتل زوجها بالبحيرة، وقالت المتهمة فى التحقيقات إن زوجها خرج يوم الجريمة إلى "مزرعته" بعد تناوله الأفطار، ثم توجهت له فى آخر اليوم فعثرت على جثته وبجواره سيخ حديد ملطخ بالدماء وكأنه سقط عليه، على حد قولها.

بينما جاءت تحريات المباحث عكس رواية الزوجة، وقالت تحريات المباحث أن مشاجرة نشبت بين المتهمة بين وزوجها داخل منزلهما، وأوضحت أن الزوجة سددت طعنة غادرة للزوج اخترقت صدره وسقط جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهمة "الزوجة" نقلت جثة زوجها إلى الأرض الزراعية بعد أن حملته على "حمار"، وألقت بها ثم أبلغت عن مقتل زوجها عقب سقوطه على سيخ حديد فى مزرعته.

قررت النيابة العامة حبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الجريمة، واستمعت لأقوال ضابط الشرطة محرر المحضر والتحريات، والذي أكد الواقعة وأن المتهمة نفذت الجريمة أثناء مشاجرة مع المجني عليه.

البداية تلقت أجهزة الأمن بلاغا من ربة منزل 32 سنة يفيد مقتل زوجها 40 سنة عامل، حيث ادعت المتهمة، أن زوجها خلال عمله بمزرعته سقط على سيخ حديدى اخترق قلبه وأودى بحياته.

التحريات والفحص الفنى للجريمة كشف أن منفذ الطعنة لا يتشابه مع الأثر الناتج عن سقوط القتيل على سيخ حديدى حيث كانت حواف طعنة المجني عليه متساوية وبلا أى تهتكات فى جوانب الجرح الذى وصل لقلبه.

تم تكثيف التحريات التى أثبتت وجود خلافات بين المجنى عليه وزوجته، فتم استدعاؤها وتضييق الخناق عليها فى الاستجواب فاعترفت بارتكابها الجريمة وقالت المتهمة إن ليلة الجريمة نشب خلاف بينها وبين زوجها بسبب مشاكل عائلية، وعندما هددها زوجها بتطليقها أحضرت سكينا وطعنته فى قلبه.

وأضافت المتهمة أنها أخفت سلاح الجريمة ثم أبلغت عن وفاة زوجها عقب سقوطه على سيخ حديد فى المزرعة التى يعمل بها،

وذكرت التحريات أنه تم الإبلاغ عن العثور على جثة عامل بها جرح طعني نافذ بالصدر، وقررت زوجته 35 سنة ربة منزل، بسقوط زوجها على قطعة حديدية أحدثت إصابته التي أودت بحياته حال مباشرة عمله بالمزرعة محل عمله الكائنة بذات القرية التى يقيمان بها.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط مباحث البحيرهعدم صحة ما ورد بأقوال زوجة المتوفـي وتبين حدوث مشادة بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات زوجيه وتعدت خلالها عليه بسكين فأحدثت إصابته التي أودت بحياته بمواجهتها اعترفت وأرشدت عن الأداة المستخدمة، فى محضر الشرطة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.