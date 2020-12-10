أين تذهب شحنة لقاحات كورونا بعد وصولها مطار القاهرة؟

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن استلام وزيرة الصحة أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللقاحات سيتم تخزينها في ثلاجات التموين الطبي بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، أو سيتم توزيع اللقاحات على مديريات الصحة مباشرة وفقا لوزيرة الصحة وقرراها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال مجاهد، إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه سيتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.