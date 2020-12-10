عاجل.. طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لوصول "لقاح كورونا"

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووزيري الإمارات والصين في مطار القاهرة، استعدادا لاستقبال الرحلة 925 في مطار القاهرة، حاملة الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللقاحات تصل مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من دولة الإمارات اليوم، في تمام الحادية عشر مساء، في أول خطوة للبدء في تطعيم المصريين.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، في اطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وأشارت الى أنّ التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم في 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أنّ المستهدف من إجراء التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وأُجريت على 35 ألف مبحوث حتى الآن، ومن المفترض أن تشارك مصر في التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينها 21 يوما، وسيتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل.

وأوضحت أنّ تجربة اللقاح مرت بالمرحلة ما قبل الإكلينيكية، (ما قبل السريرية)، وهي مرحلة اختبار اللقاح في المختبرات وعلى الحيوانات، ثم المرحلة الأولى وتمت على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية والجرعة القياسية لانتاج أجسام مضادة بمستوى مناسب، وتمت المرحلة الثانية على عدد أكبر من المتطوعين والتي انتهت إلى ثبوت فاعلية وأمان اللقاح على المشاركين، ثم بدأت المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح على مجموعة أكبر من دول العالم المختلفة، وتعد مصر من ضمن تلك الدول والتي تهدف لاستكمال اختبار المأمونية والفاعلية على عدد أكبر في أماكن مختلفة