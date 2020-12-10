السودان يواجه أكبر تضخم في تاريخه.. واقتصاديون: بسبب السوق السوداء

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي تسارع إلى 254.23% في نوفمبر الماضي، بعد أن كان 229.85% في أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويعاني السودان من أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، وقال الاقتصاديون إنه قد يتحول إلى تضخم جامح ما لم يسيطر البلد على عجز الميزانية والمعروض النقدي.

وعزا اقتصاديون ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات والوقود وظهور سوق سوداء للدولار الأمريكي، وهي عوامل ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بحكم عمر البشير العام الماضي.

لكن الوضع الاقتصادي بقي مترديا، إذ تكابد الحكومة الانتقالية صعوبات في تطبيق إصلاحات اقتصادية ووقف تراجع قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء.

وارتفعت الأسعار ارتفاعا أشد في المناطق الريفية، ليبلغ معدل التضخم فيها لشهر نوفمبر 276.81% مقارنة مع 225.37% في المدن.