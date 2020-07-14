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محمود مسلم

معدل التضخم يتخطى 136% في السودان خلال يونيو

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أ ش أ
04:31 م | الثلاثاء 14 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

ارتفع معدل التضخم في السودان في يونيو الماضي إلى 136.36%، بارتفاع قدره 22.13% عن شهر مايو.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان اليوم، أنّ سبب الارتفاع في معدل التضخم، زيادة أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار (الخبز والحبوب، اللحوم، الدهون، الزيوت البقوليات، واللبن الطازج) وغيرها من السلع، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة النقل والوقود والسكن، والسلع المرتبطة بالترويج والثقافة.

وارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية إلى 112.41% في يونيو، مقارنة بـ96.93% في مايو، كما ارتفع معدل التضخم في الريف إلى 155% في يونيو بينما كان 127.38% في مايو.