معدل التضخم يتخطى 136% في السودان خلال يونيو

ارتفع معدل التضخم في السودان في يونيو الماضي إلى 136.36%، بارتفاع قدره 22.13% عن شهر مايو.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان اليوم، أنّ سبب الارتفاع في معدل التضخم، زيادة أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار (الخبز والحبوب، اللحوم، الدهون، الزيوت البقوليات، واللبن الطازج) وغيرها من السلع، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة النقل والوقود والسكن، والسلع المرتبطة بالترويج والثقافة.

وارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية إلى 112.41% في يونيو، مقارنة بـ96.93% في مايو، كما ارتفع معدل التضخم في الريف إلى 155% في يونيو بينما كان 127.38% في مايو.