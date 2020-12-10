شرطة بلجيكا تسير طائرات بدون طيار لمنع استخدام الألعاب النارية

ذكرت شرطة مقاطعة فلاندرز في بلجيكا، اليوم، أنها ستستخدم طائرات بدون طيار خلال موسم العطلات لضمان الامتثال للحظر المفروض على الألعاب النارية والتدابير الصحية لمكافحة نفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس تي في إنفو"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت كاثي بيركس حاكمة مقاطعة "أنتويرب" في بلجيكا قد دعت في 19 نوفمبر الماضي إلى فرض حظر عام على مستوى البلاد على الألعاب النارية خلال موسم الأعياد القادم.

جديرب الذكر، أن حاكم مقاطعة "فلاندرز" الغربية كارل ديكالوي قال، "إن هذه التدابير ستطبق في مقاطعته ولنفس الأسباب"، موضحًا أنه لا يمكن للمستشفيات استقبال المرضى المصابين بإصابات بسبب الألعاب النارية خلال فترة كورونا الحرجة هذه.