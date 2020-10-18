كورونا يهدد بلجيكا.. الوضع خطير والمستشفيات مكتظة بالمرضى

أعلن جانورج جيلكينيت نائب رئيس الوزراء وزير التنقل في بلجيكا، أن الوضع الصحي في البلاد أصبح خطيرا للغاية ويجب منع نظام الرعاية الصحية في البلاد من الانهيار لأن المستشفيات أصبحت مكتظة بالمرضى في ظل تواصل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كما كان الحال في شهر مارس الماضي عندما قررت الحكومة فرض حظر التجوال.

وقال "جيلكينيت" في ختام اجتماع أزمة للحكومة البلجيكية، حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم، إن المقاهي والمطاعم ستغلق أبوابها في البلاد اعتبارا من غد الإثنين، ولمدة 4 أسابيع من أجل وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن قرار إغلاق المقاهي كان يتعلق فقط بمنطقة بروكسل ويستمر حتى مطلع نوفمبر المقبل لكن هذا الإجراء سيمتد إلى جميع أنحاء البلاد ويشمل أيضا المطاعم.

وأكد الوزير البلجيكي أن قرار إغلاق هذه الأماكن التي وصفها المختصون بـ"أنها السبب في انتشار لفيروس"، يهدف إلى تجنب فرض عزل جديد كما حدث في الموجة الأولى للفيروس.

وكانت السلطات البلجيكية أعلنت في وقت سابق أن المقاهي والحانات ستغلق أبوابها في جميع أنحاء إقليم بروكسل للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد حيث أن هذا الإجراء سيطبق لمدة شهر حتى 8 نوفمبر المقبل، كما أن تناول الكحول في الأماكن العامة أصبح محظورا في 19 بلدية في المنطقة.