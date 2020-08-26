بلجيكا تخفض حصيلتها الرسمية لوفيات كورونا بعد مراجعتها

خفضت بلجيكا الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، بعدما كانت على وشك أن تتجاوز عتبة الـ10 آلاف حالة وفاة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية، اليوم: راجعت السلطات الصحية، الأرقام الخاصة بدور الرعاية في إقليم فلاندرز شمال البلاد، ووجدت أن بعض الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" لم يجري الإبلاغ عنها بشكل صحيح، فبعضها جرى تسجيله مرتين والبعض الآخر لم يكن بسبب كورونا المستجد، لتسفر المراجعة عن خفض الحصيلة الرسمية بواقع 121 حالة.

"الجارديان": معدل وفيات كوفيد-19 في بلجيكا يعد من بين أعلى المعدلات في العالم

ووصلت حصيلة وفيات كوفيد-19 في بلجيكا إلى 9878 حالة وفاة، اليوم، وهو الرقم الذي كان سيصبح 9999 حالة لولا التعديل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن معدل وفيات كورونا المستجد في بلجيكا يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، كما تسجل بلجيكا نسبة أعلى من الوفيات في دور الرعاية مقارنة بالدول الأخرى، ويشمل ذلك الوفيات التي يشتبه فيها بالإصابة بالمرض دون تأكيده.

وقال المتحدث باسم فرقة العمل البلجيكية الخاصة بـ"كوفيد-19" وعالم الفيروسات ستيفن فان جوشت، إن بلجيكا تضررت بشدة.

وأضاف جوشت: "إذا قارنت بلجيكا على سبيل المثال بالمملكة المتحدة أو إسبانيا، فسترى أنها تضررت بشكل أسوأ بالفعل"، موضحًا أن هذا انعكس في معدلات الوفيات "الزائدة".

وارتفع عدد الحالات الجديدة في بلجيكا بشكل مطرد من مستوى منخفض يبلغ حوالي 80 حالة يوميًا في أوائل يوليو إلى متوسط ​​490 حالة في الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 أغسطس الجاري، على الرغم من أن الأرقام كانت قد أخذت في الانخفاض لمدة 10 أيام.

وأشار جوشت، إلى أن نحو خمس الإصابات الجديدة حدثت على ما يبدو في العطلة الصيفية، وقد يكمن التحدي الجديد في إعادة فتح المدارس والإرهاق العام من إجراءات الوقاية التي تعتبر من بين أكثر الإجراءات صرامة في أوروبا.

وسجلت بلجيكا منذ بداية الجائحة أكثر من 82400 إصابة بفيروس كورونا المستجد.