"الصحة": مصر اتفقت مع الاتحاد العالمي للأمصال للحصول على لقاحات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر عقدت اتفاقا مع الاتحاد الدولي للأمصال للحصول على عدد من اللقاحات لفيروس كورونا.

وأضافت "زايد"، مؤتمر صحفي، عقدته أمس الخميس، في مطار القاهرة، للإعلان عن وصول اللقاحات إلى مصر، وبثته قناة "Extra News" الفضائية: "القيادة السياسية مهتمة بإحضار اللقاحات إلى الشعب المصري، وإحنا فاتحين على الشركات اللي اللجنة العلمية أقرت مأمونية لقاحاتها، ومنها اللقاحات الصينية، وأسترازينيكا، وماشيين حسب الأولويات".

وشددت الوزيرة على أن اللقاح الذي حصلت عليه مصر أمس، "سينوفارم"، حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، ولكن دولة الإمارات أقرت الموافقة النهائية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصول 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، المضاد لفيروس كورونا إلى مصر، على متن طائرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 161 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104074 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد"، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و6832 حالة وفاة.