ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل المغربي

تلقى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين ويحقق تطلعاتهما.

وتناول بن زايد والملك محمد السادس، خلال الاتصال، عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب بن زايد، خلال الاتصال بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وقرار المملكة المغربية استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، مؤكدا أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الجهود والمساعي المشتركة نحو الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

من جانبه، عبر الملك محمد السادس، عن جزيل شكره وتقديره إلى بن زايد لمواقفه الأصيلة الداعمة للمغرب وسيادته على مختلف الأصعدة، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية والحرص المشتركة على تنميتها في جميع المجالات.

ويأتي الاتصال الأخوي في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين قيادتي البلدين بشأن مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ولما فيه خير المنطقة وازدهارها.

ورحبت مصر والإمارات والبحرين، أمس الخميس، بإعلان المغرب وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، إضافة إلى اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.

وأكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أنه يثمن الخطوة المهمة بإعلان المغرب وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وذكر السيسي على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أميركية".

وأضاف الرئيس السيسي، "أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا".

من جانبه، ذكر ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي في "تويتر"، في وقت سابق: "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية".

وأضاف بن زايد، "نرحب بقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل. خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة"، وفقا لما ذكرته شبكة"سكاي نيوز" الإخبارية.

ورحب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء وافتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة "باعتباره خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية".

وأشاد الملك البحريني بما أعلنه الملك محمد السادس من إقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل "الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "يوم تاريخي آخر اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وتوصل ترامب للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

والمغرب بذلك هو رابع دولة عربية منذ أغسطس يبرم اتفاقا بهدف إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.