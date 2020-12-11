"الصحفيين العرب" يدعم شكاوى النقابة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، دعمه لقيام نقابة الصحفيين الفلسطينيين بتقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة ضد المعتدين الإسرائيليين على الصحفيين الفلسطينيين، حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل الصحفيين الفلسطينيين، ومنهم من فقد عينه تحت وقع الرصاص أثناء توثيقهم للاحتلال والاحتجاجات ضده.

وأوضح الاتحاد في بيان أصدره، أمس الخميس، أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج بحق الإعلاميين الفلسطينيين، وفشل إسرائيل فى محاكمة المتهمين هو انتهاك لحرية التعبير والحق فى الحياة وخرق صريح للقانون الدولي والإنساني يرقى لجرائم حرب.

وأشار الاتحاد، إلى أن هذه الحوادث المتكررة ضد الصحفيين الفلسطينيين من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدفهم بالقوة المميتة تثير قلقاً حقيقياً وخطيراً لوجود سياسة رسمية أو غير رسمية لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين الذين يسعون إلى توثيق وتغطية الاحتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي كما تتعارض مع حرية التعبير والتنقل للصحفيين الفلسطينيين أثناء أدائهم العمل المشروع فى التوثيق والإبلاغ عن الأحداث والانتهاكات فى المنطقة.