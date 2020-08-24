اتحاد الصحفيين العرب يدعو إلى دعم قضية وحقوق الفلسطينيين

دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، إلى دعم القضية الفلسطينية، والمحافظة على الحقوق العادلة والمشروعة، للشعب الفلسطيني البطل.

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد في بيان، رفضها لأي تطبيع من الصحفيين العرب، مطالبة الحكومات العربية، بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف مع رفضها لضم الأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات، التي رفضها المجتمع الدولي، والقرارات الأممية، وتؤكد قراراتها السابقة، برفض قيام المنظمات الصحفية بالتطبيع بكل أشكاله.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، كل المنظمات الإعلامية والقانونية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان إلى دعم القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.