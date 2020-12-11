السفير الصيني بالقاهرة: التضامن بين البشر أقوى سلاح لمواجهة التحديات

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانج، إن التضامن والتعاون بين البشرية، يعد أقوى سلاح لمواجهة التحديات المشتركة مثل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه سعيد جدا بأنه يشهد لحظة وصول اللقاح الصيني إلى مصر من خلال الجانب الإماراتي إلى مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب استقبال مصر أولى شحنات لقاح سينوفارم، في حضور الدكتورة هالة زايد الصحة والسكان: "في هذا العام كان في الاجتماع الوزاري بمنتدى التعاون الصيني العربي وجرى إصدار بيان بشأن التضامن الصيني العربي في مواجهة كورونا".

وتابع، أن التضامن بين مصر والصين والإمارات يعد إجراءً تنفيذيًا للبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي: "في المرحلة القادمة نحن على استعداد كامل وتام وحرص شديد على مواصلة تعزيز التعاون والتكاتف والتضامن مع الدول العربية الصديقة لمواجهة جائحة كورونا حتى نتغلب عليها من خلال تضافر الجهود المشتركة".

واستقبلت مصر أمس الخميس، شحنة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد في مطار القاهرة الدولي بعد أن سجلت الإمارات العربية المتحدة أول دول عربية تستلم اللقاح الصيني تمهيدا لتطعيمه لمواطنيها.

وظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مدينة ووهان في سوق اللحوم الحية في الصين في نوفمبر 2019 وانتشر منها إلى باقي دول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا في مارس الماضي، وتم إغلاق المطارات وإجراء حظر منزلي في أغلب دول العالم.