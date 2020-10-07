وزيرة الثقافة تستقبل السفير الصيني بالقاهرة اليوم

تستقبل الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، اليوم، السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الفكري بين البلدين، في إطار بحث تفعيل مبادرة "علاقات ثقافية" التي أطلقتها الوزارة والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على الجوانب الثقافية للعلاقات القائمة بين مصر وشعوب العالم المختلفة.

ومن المقرر أن يعقب اللقاء أمسية ثقافية بمشاركة وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، حيث تستكمل العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي رئيسة القطاع، سلسلة أمسياتها الثقافية؛ حيث تعقد الأمسية الثانية من مبادرة "علاقات ثقافية" والتي يتم الاحتفاء فيها بدولة الصين، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الموافق 7 أكتوبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تبدأ الأمسية بكلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، ثم كلمة السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، وتليها كلمة السفير مجدي عامر سفير مصر الأسبق بالصين مساعد وزير الخارجية الأسبق، ويشارك في الندوة كل من: الدكتور محسن فرجاني أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور الصاوي الصاوي أستاذ الفلسفة بجامعة بنها وعضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

وجدير بالذكر أن الأمسية تقام بعد معرض السياحة والثقافة الدولي 2020 الذي أقيم بمدينة "قوانغتشو" عاصمة مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي الصين الأسبوع السابق، بمشاركة 65 دولة ومنطقة حول العالم، فيما تم تخصيص جناح كبير لمصر؛ لعرض منتجاتها الثقافية والحضارية وبرامجها السياحية.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ على المشاركين في حضور الأمسية، كما يتم بث الأمسية أونلاين على قناة أمانة المؤتمرات التابع للمجلس الأعلى للثقافة على يوتيوب وعلى فيسبوك.