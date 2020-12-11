السفير الصيني: أسجل تقديري على ما حققته مصر في مواجهة كورونا

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانج، إن بلاده دائمًا ما تتمسك بموقف إيجابي من التعاون الدولي في اللقاح، في التطوير أو الإنتاج أو التوزيع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب استقبال مصر أولى شحنات لقاح سينوفارم، في حضور الدكتورة هالة زايد الصحة والسكان: "في المرحلة القادمة سنبذل مزيدًا من الجهد مع الجانبين المصري والإماراتي لتعزيز التعاون بين بلادنا والدول العربية في الدول العربية".

وتابع: "هذا اللقاح سيكون بداية جديدة للتعاون المثمر بين الصين والدول العربية في مجال الصحة، وسيكون هناك المزيد من الثمار للتعاون الصحي بيننا، ونحن على يقين بأن التعاون والتضامن والتكاتف بين الصين والدول العربية لمواجهة الجائحة ستزيد الصينية العربية عمقا والعلاقات الصينية العربية رحابة".

وأردف: "بفضل الإخوة القوية بين الدول الثلاث لا توجد أي مشكلة لا نستطيع أن نتغلب عليها، وأسجل تقديري للنتائج المرضية التي حققتها مصر في مواجهة الجائحة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشكر وزيرة الصحة على مشاركتها الشخصية في التجارب السريرية على لقاح كورونا، وأتمنى المزيد من الرخاء والصحة لجميع أبناء الشعب المصري".